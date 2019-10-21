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Избитого россиянином Гвоздика выписали из больницы Филадельфии

21 октября 2019, 08:20

У Александра Гвоздика кровоизлияния в мозг нет. Он получил лишь незначительное сотрясение от ударов в затылок.

Гвоздик
 21 октября Александр Гвоздик должен вылететь в Украину / Фото: twitter.com/trboxing

Проигравший в бою россиянину Артуру Бетербиеву украинский боксер Александр Гвоздик выписался из больницы Темплского университета в Филадельфии - его здоровью ничего не угрожает.

Как сообщил тренер украинца Тедди Атлас, кровоизлияния в мозг нет. У Гвоздика – лишь незначительное сотрясение мозга от ударов в затылок, передает ESPN.

Ранее Атлас заявлял, что у Гвоздика болела голова от пропущенных ударов в бою с Бетербиевым. В связи с этим боксера обследовали, сделали снимки.  Врачи что-то увидели и предложили на всякий случай остаться в больнице еще на 24 часа. 21 октября Александр Гвоздик должен вылететь в Украину.

Напомним, Александр Гвоздик и Артур Бетербиев встретились на ринге в американской Филадельфии 19 октября. Бой Гвоздик - Бетербиев закончился досрочной победой россиянина. После поражения украинец потерял пояс чемпиона мира по версии WBC и попал в больницу.

промоутер украинца Боб Арум назвал нового возможного соперника Гваздика. По его словам, Александр Гвоздик может встретиться на ринге с мексиканцем Хильберто Рамиресом

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