Это признание: Шевченко попал в топ-20 лучших футболистов ХХI века

Легендарного украинского форварда и тренера Андрея Шевченко уважили британские спортивные журналисты.
Авторитетное британское издание The Independent составило топ-100 лучших футболистов ХХI века - после опроса профильных журналистов.
На 19-е место рейтинга попал легендарный украинский игрок, экс-нападающий киевского "Динамо", "Милана" и "Челси" Андрей Шевченко.
Топ-10 рейтинга выглядит так:
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Хави
- Роналдиньо
- Андрес Иньеста
- Роналдо
- Тьерри Анри
- Зинедин Зидан
- Кака
- Фабио Каннаваро.
Напомним, ранее сборная Украины под руководством Андрея Шевченко всю ночь отмечала выход в финальную часть чемпионата Европы по футболу-2020.