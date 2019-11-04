Лучший украинский теннисист продолжил падение в рейтинге ATP

Стаховский опустился в рейтинге ATP / EPA/UPG

Emirates ATP Rankings опубликовал обновленный рейтинг теннисистов. Статус первой ракетки мира вернул себе испанец Рафаэль Надаль, обойдя Новака Джоковича. Роджер Федерер остался на третьей позиции.

Украинец Сергей Стаховский опустился на строчку ниже и теперь занимает 151-е место, тогда как Илья Марченко поднялся с 244-го на 243-е место.

Последний матч Стаховский провел в рамках 1/32 Qatar Exxonmobil Open, уступив итальянцу Марко Чеккинато (4:6, 2:6). До этого украинский теннисист выиграл турнир в Ньюпорте.