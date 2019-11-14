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В Москве убили чемпиона мира по тайскому боксу

14 ноября 2019, 13:40

Автомобиль чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна расстреляли в Москве.

Ашот Болян был расстрелян неизвестными в Москве / Armenia News

В столице России, Москве, был убит трехкратный чемпион мира по тайскому боксу - армянский боец Ашот Болян, сообщают sports.ru и Armenia News.

Неизвестные расстреляли внедорожник Infinity, принадлежавший спортсмену. Его тело нашли в среду, 13 ноября, рядом с автомобилем возле дома на Нахимовском проспекте, 59.

Болян возглавлял Всемирную ассоциацию армянских спортивных федераций, а также был генеральный директором компании ООО "Карат", связанной со спортом.

Напомним, Флойд Мейвезер недавно бросил вызов чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову на боксерский поединок.

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