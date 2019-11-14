В Москве убили чемпиона мира по тайскому боксу

Автомобиль чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна расстреляли в Москве.
В столице России, Москве, был убит трехкратный чемпион мира по тайскому боксу - армянский боец Ашот Болян, сообщают sports.ru и Armenia News.
Неизвестные расстреляли внедорожник Infinity, принадлежавший спортсмену. Его тело нашли в среду, 13 ноября, рядом с автомобилем возле дома на Нахимовском проспекте, 59.
Болян возглавлял Всемирную ассоциацию армянских спортивных федераций, а также был генеральный директором компании ООО "Карат", связанной со спортом.
Напомним, Флойд Мейвезер недавно бросил вызов чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову на боксерский поединок.