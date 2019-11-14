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Шахтер - Динамо: FIFPro попросила отменить красную карточку Тайсона

14 ноября 2019, 16:24

Международная федерация профессональных футболистов выступила с официальным заявлением касательно красной карточки Тайсона в матче 14 тура УПЛ Шахтер - Динамо.

Цыганков, Тайсон и Шапаренко
FIFPro попросила отменить красную карточку Тайсона в матче с Динамо / ФК Шахтер

Международная федерация профессональных футболистов (FIFPro) попросила УАФ отменить красную карточку Тайсона, которую он получил за средний палец в адрес фанатов Динамо.Сам матч Шахтер - Динамо запомнился расистским скандалом.  "Горняки" победили со счетом 1:0 и укрепили лидерство в турнирной таблице УПЛ.

"Уважаемый господин Павелко, мы пишем вам от лица FIFPro (международного союза футболистов), а также Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов, чтобы выразить нашу глубочайшую обеспокоенность инцидентом вокруг игрока Тайсона Барселлоса Фреды в матче между донецким Шахтером и киевским Динамо в прошлое воскресенье", - говорится в начале письма.

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Организация заверила, что инцидентом обеспокоены по всему миру.

"Как вам известно, миллионы людей по всему миру видели тревожные изображения Тайсона, получающего красную карточку, когда он потерял самообладание из-за расистских оскорблений в его адрес от болельщиков Динамо Киев. Он начал плакать из разочарования, когда покидал поле. Уверены, вы разделяете нашу обеспокоенность произошедшим", - написали представители FIFPro.

Федерация попросила Андрея Павелко и УАФ отменить дисквалификацию бразильца, поскольку он стал жертвой расизма со стороны фанатов Динамо.

"Как представители профессиональных футболистов, мы просим вас символически отменить красную карточку, полученную Тайсоном, чтобы он не отбывал дисквалификацию. Любое его наказание передаст неправильное послание от футбольного сообщества, страны Украины и ее народа в отношении расизма", - сообщили в организации.

Также FIFPro выступила с просьбой расследовать расистский скандал и были ли судьи уведомлены о проявлениях дискриминации во время игры.

"Мы также любезно просим, чтобы ваша организация провела расследование обстоятельств, приведших к инциденту. Мы хотели бы знать, были ли уведомлены судьи о расистских оскорблениях со стороны болельщиков по ходу матча и рассматривали ли они остановку игры в качестве предупредительной меры", - говорится в письме.

И в самом конце федерация выразила надежду в сотрудничестве с УАФ по этому делу.

"Будем благодарны, если вы будете держать нас в курсе о ходе расследования, чтобы мы могли более эффективно сотрудничать с ФИФА, УЕФА и другими футбольными властями в борьбе с расизмом на футбольных стадионах, а также помогали защищать игроков от дискриминации.

Мы полностью уверены, что у нас общие интересы в сердце. Ждем сообщения от вас о сотрудничестве", - написали сотрудники FIFPro.

Ранее сообщалось, что Тайсон может получить 3-матчевую дисквалификацию за свой жест в адрес болельщиков киевлян.

Шахтер расизм ультрас Тайсон Динамо Киев
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