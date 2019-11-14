Тайсона могут жестко наказать за средний палец в адрес фанатов Динамо

Тайсон может получить длительную дисквалификацию за средний палец в адрес фанатов Динамо / Фото: ФК Шахтер

Тайсон рискует пропустить следующих три матча Шахтера из-за реакции на поведение фанатов киевского Динамо в матче14 тура УПЛ, сообщает Sport Arena. Напомним, бразилец выбил мяч и показал средний палец в сторону гостевого сектора, сам матч Шахтер - Динамо запомнился расистским скандалом. "Горняки" обыграли киевлян со счетом 1:0 и закрепил лидерство в турнирной таблице чемпионата.

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КДК УАФ рассмотрит это дело и может вынести вердикт уже в следующий четверг, 21 ноября. Кроме этого, Контрольно-Дисциплинарный комитет будет расследовать и поведение ультрас Динамо на предмет проявления расизма.

Недавно фанаты киевлян заявили, что у них не было цели оскорблять хавбека Шахтера, а выкрики были в поддержку пятнистых сов.