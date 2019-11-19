Команда Яремчука хочет пригласить наставника из Германии

Гент может пригласить Ханнеса Вольфа на пост главного тренера / @kaagent

Гент, за который выступают Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун, может пригласить на пост главного тренера немецкого специалиста Ханнеса Вольфа, сообщает HLN.

Наставник находится без работы с прошлого сезона после того, как не сумел вернуть Гамбург в Бундеслигу. "Красноштанники" умудрились уступить место в плей-офф берлинскому Униону, который позже пробился в Бундеслигу.

Ныне главным тренером Гента является Йес Торуп, который возглавил команду по ходу сезона 2018/19. Ныне "синие" занимают 2 место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, набрав 28 очков и уступая лидеру, Брюгге, 5 пунктов.

Ранее сообщалось, что Яремчук снова заинтересовал турецкий Галатасарай, который также хочет видеть у себя Виктора Цыганкова.