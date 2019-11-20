СМИ рассказали, куда из Ювентуса уйдет Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Reuters

Нынешний сезон, 2019-2020, станет для форварда Ювентуса, легендарного игрока Криштиану Роналду, последним в футболке туринского клуба.

Такое сообщение опубликовало испанское издание Don Balon. По данным журналистов, утверждает, Роналду может перейти в "Манчестер Юнайтед" (именно в этом клубе он и стал всеевропейской звездой) и Пари Сен-Жермен

Напомним, ранее экс-нападающий Манчестер Юнайтед Луи Саа рассказал, кто партнеров по команде регулярно доводил до слез Криштиану Роналду.