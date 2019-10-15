"Горький вкус": Роналду после проигрыша дал интервью

Криштиану Роналду / Reuters

Сборная Португалии с треском проиграла украинским футболистам. После поражения португальский нападающий Криштану Роналду поделился своими впечатлениями от матча.

Футболист напомнил, что забил уже 700 мячей за свою карьеру.

"Я хотел бы поблагодарить всех, кто помог мне дойти до отметки в 700 забитых мячей в карьере, несмотря на горький вкус от поражения в сегодняшнем матче", - цитирует Dynamo.kiev.ua. Роналду.

При этом он отметил, что его команда играла хорошо и заслужила победу.

"У нас было много возможностей для того, чтобы забить, наша команда играла хорошо, и мы заслужили победу", - отметил спортсмен.

При этом он указал, что все рекорды нашли его сами.

"Рекорды приходят ко мне естественно, я их не ищу, они приходят ко мне сами. Рад, что достиг этой цели в 700 забитых мячей", - подчеркнул Роналду.

Напомним, Украина в меньшинстве обыграла сборную Португалии и обеспечила себе выход на Евро-2020. По словам тренера португальской сборной Фернандо Сантуша, причиной поражения стала слабая игра на флангах.