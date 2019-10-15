  1. Главная
  3. Спорт

"Горький вкус": Роналду после проигрыша дал интервью

15 октября 2019, 15:13

Нападающий Португалии похвастался забитыми 700 мячами.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду / Reuters

Сборная Португалии с треском проиграла украинским футболистам. После поражения португальский нападающий Криштану Роналду поделился своими впечатлениями от матча.

Футболист напомнил, что забил уже 700 мячей за свою карьеру.

"Я хотел бы поблагодарить всех, кто помог мне дойти до отметки в 700 забитых мячей в карьере, несмотря на горький вкус от поражения в сегодняшнем матче", - цитирует Dynamo.kiev.ua. Роналду.

При этом он отметил, что его команда играла хорошо и заслужила победу.

"У нас было много возможностей для того, чтобы забить, наша команда играла хорошо, и мы заслужили победу", - отметил спортсмен.

При этом он указал, что все рекорды нашли его сами.

"Рекорды приходят ко мне естественно, я их не ищу, они приходят ко мне сами. Рад, что достиг этой цели в 700 забитых мячей", - подчеркнул Роналду.

  • Украина - Португалия Reuters
  • Украина - Португалия Reuters
  • Украина - Португалия Reuters
  • Украина - Португалия Reuters
  • Украина - Португалия Reuters
  • Украина - Португалия Reuters
  • Украина - Португалия Reuters
  • Украина - Португалия Reuters

Напомним, Украина в меньшинстве обыграла сборную Португалии и обеспечила себе выход на Евро-2020. По словам тренера португальской сборной Фернандо Сантуша, причиной поражения стала слабая игра на флангах.

фото видео сборная Украины Криштиану Роналду сборная Португалии
Сейчас вы просматриваете новость «"Горький вкус": Роналду после проигрыша дал интервью». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:55
Гороскоп на завтра: кому готовиться к трудностям и избавиться от хлама
15:44
Страницу в поддержку Заворотнюк ведут люди Малахова: готовится выпуск шоу
15:38
"Памперсы покупать опасно": НАБУ вручило подозрение советнику мэра Киева
15:25
Температурный рекорд: украинцев ждет новый погодный сюрприз Видео
15:17
Робот B13TL, отзывы: поставь пассивный доход на автопилот новости компании
15:13
"Горький вкус": Роналду после проигрыша дал интервью Фото Видео
15:00
Стрижка пикси на короткие волосы - модная женская стрижка 2019 с омолаживающим эффектом - фото Фото Видео
14:56
В России похоронен Алексей Леонов, опубликованы фото с прощания Фото
14:40
На смену гиперлупу: в Украине хотят построить космодром
14:34
Отрезал "мужское достоинство": мужчине грозит тюрьма за спасение жены
14:23
Передовики производства: PornHub объявил лауреатов своей премии - фото 18+ Фото
14:20
Зеленский попал в ловушку и "зажат" в тиски - экс-посол
14:09
Скрябину поставили памятник в жилом комплексе под Киевом Видео
13:54
"Не про деньги": Гончарук пролил свет на переговоры с МВФ Видео
13:46
В 2020 году следует ожидать роста украинского экспорта в ЕС - эксперт
13:36
Конец доплат и надбавок: учителя впали в панику из-за идеи нардепов от Вакарчука
13:33
Сваты 7: сериал меняет название Видео
13:14
В Нафтогазе похвастались рекордными за 10 лет запасами газа
13:03
"Зализываю раны": в Киеве на вокзале напали на известную телеведущую
13:02
Подруга Егора Крида получила премию Pornhub Awards 2019 Видео
12:36
Москалькова рассказала о новом этапе обмена пленными
12:30
В Прибалтике суд забрал 30 млн долларов у чиновников эпохи Януковича
12:30
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 7 выпуск 3 сезон - 11-10-2019 Видео
12:08
"Опасная граната": советник Трампа распекал "старика" Джулиани за активность в Украине
12:02
"Нужно было играть головой": тренер Португалии назвал причину проигрыша Фото
12:00
"Все это выдумки": Родные открыли реальное состояние Анастасии Заворотнюк
11:54
В России вместо ток-шоу по ТВ показали жесткое порно
11:32
"Не поеду": Maruv не станет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе Видео
11:23
Пристайко назвал неутешительную альтернативу "формуле Штайнмайера"
11:20
Муженко рассказал всю правду об Иловайском котле Видео
10:45
При Путине саудовский оркестр исковеркал гимн России, опубликовано видео Фото Видео
10:28
Запрет на продажу алкоголя в Киеве ночью: Верховный суд поставил точку
10:27
Три дня в могиле: пара откопала живую новорожденную девочку на кладбище
10:10
Насилие на камеру: в Запорожье "шайка" подростков "отметелила" девушек Видео
10:06
У Зеленского подтвердили, что разведение сил в Золотом отложено
10:00
Великі Вуйки 2019: смотреть онлайн 1 и 2 серию нового сериала Видео
09:44
Четыре жертвы и много пострадавших: на Николаевщине произошло трагическое ДТП
09:43
"Критическая ситуация": Гончарук назвал нюансы отопительного сезона Видео
09:26
"Парился с телками в бане": повар Путина "восстал из мертвых"
09:11
Гороскоп на сегодня: кого ждет триумф, апгрейд и прозрение
09:00
"До победы оставался месяц": Муженко рассказал о надеждах лета-2014 Видео
08:37
Букеровская премия 2019: награду вручили за романы о женской доле
08:12
Почему партия Зеленского стремительно деградирует мнение
07:59
Стенограмма разговора Трампа и Зеленского: всплыли новые скандальные подробности
07:27
Санкции против РФ: Пристайко рассказал, устал ли Запад
07:04
На Буковине вандалы сорвали флаги с могил воинов АТО
06:49
Лозунг "нет капитуляции" - борьба паразитов в политике мнение
06:35
Болезни знаков Зодиака: астролог рассказал, кому поберечь нервы, кому – печень, а кому – голову
06:19
В Германии пообещали достроить Северный поток-2
05:55
Кроп – модная мужская стрижка 2019-2020, которая нравится женщинам - фото Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять