Динамо готово отдать в аренду своего легионера

Сидклей может уйти в аренду / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо готово отпустить своего защитника Сидклея на правах аренды. Ранее "бело-синие" готовы были только к продаже футболиста.

Об этом сообщает foxsports.com.br. По информации издания, футболистом интересуется сразу три клуба из Бразилии. Ранее была информация, что защитник может перейти в Бенфику, а его агент вел переговоры с португальским коллективом.

Сидклей перешел в Динамо из Атлетико Паранаенсе летом 2018 года, однако не сумел стать основным ни при Александре Хацкевиче, ни при Алексее Михайличенко.

Напомним, Виктор Цыганков вскоре может перейти в Галатасарай. Также им интересуются Ливерпуль, Тоттенхэм, Бавария и Боруссия Д.