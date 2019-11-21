Шахтер заплатит штраф за объявления диктора на русском языке

Шахтер получит штраф за объявления диктора на русском языке / @DynamoKyiv

Донецкий Шахтер получит штраф от УАФ за то, что диктор на стадионе Металлист объявлял на русском языке.

Как сообщает Футбол 24, "горняки" заплатят 20 тысяч гривен. Арбитр матча 14 тура УПЛ Шахтер - Динамо Николай Балакин несколько раз просил диктора объявить о возможности остановки матча из-за проявления расизма. Тот делал это на русском языке.

Напомним, киевское Динамо получило суровое наказание от КДК УАФ за расистские оскорбления Тайсона со стороны ультрас "бело-синих".