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Шахтер заплатит штраф за объявления диктора на русском языке

21 ноября 2019, 14:35

КДК УАФ жестко наказал Динамо за расистское поведение болельщиков, однако свой штраф получит и донецкий Шахтер.

Динамо, Шахтер
Шахтер получит штраф за объявления диктора на русском языке / @DynamoKyiv

Донецкий Шахтер получит штраф от УАФ за то, что диктор на стадионе Металлист объявлял на русском языке.

Как сообщает Футбол 24, "горняки" заплатят 20 тысяч гривен. Арбитр матча 14 тура УПЛ Шахтер - Динамо Николай Балакин несколько раз просил диктора объявить о возможности остановки матча из-за проявления расизма. Тот делал это на русском языке.

Напомним, киевское Динамо получило суровое наказание от КДК УАФ за расистские оскорбления Тайсона со стороны ультрас "бело-синих".

Шахтер расизм ультрас украинский язык Тайсон Динамо Киев
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