Тайсон дисквалифицирован за неприличный жест в адрес фанатов Динамо

Тайсон получил дисквалификацию на один матч за жест в адрес фанатов Динамо / Фото: ФК Шахтер

Тайсон пропустит следующий тур УПЛ из-за дисквалификации от КДК УАФ за неприличный жест в адрес фанатов Динамо, сообщает Tribuna.

Напомним, во время матча 14 тура УПЛ Шахтер - Динамо бразилец показал средний палец в адрес гостевого сектора, обвинив фанатов в проявлении расизма.

Киевское Динамо получило матч без болельщиков, также еще одну игру без зрителей условно и штраф 500 тысяч гривен за поведение своих ультрас. Шахтер заплатит штраф в размере 20 тысяч гривен за то, что диктор делал объявления на русском языке.