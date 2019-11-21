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Усик побьет Чисору, - экс-чемпион мира

21 ноября 2019, 18:39

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Джонни Нельсон не советует Дереку Чисоре драться с Александром Усиком.

Александр Усик вернулся в Украину и дал пресс-конференцию
Нельсон не советует Чисоре драться с Усиком / УНИАН

Джонни Нельсон считает, что британский боксер Дерек Чисора не сможет победить Александра Усика.

"Я бы на его месте Чисоры не делал. Я бы выбрал Паркера, а не Усика. Думаю, Усик побьет Чисору", - сказал Нельсон iFL TV.

В 2012 году Чисора сражался с Владимиром Кличко за титул WBC. Победу одержал украинец. Бой Усик - Чисора планировался на февраль 2020 года.

Напомним, промоутерская компания Tap Rank заявила, что Усик вынужден отказаться от пояса IBF, если хочет сразиться с победителем пары Руис - Джошуа.

Также дуэль взглядов провели Деонтей Уайлдер и Луис Ортис, которые выйдут на ринг друг против друга 23 ноября.

Александр Усик бокс Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа Энди Руис Дерек Чисора Луис Ортис
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