Клуб УПЛ подписал первого иностранца в своей истории

Исландский нападающий Арни Вильхьяльмссон вернулся в чемпионат Украины.
Колос на своем официальном сайте объявил о подписании первого иностранного игрока в своей истории.
Им стал известный украинским болельщикам нападающий Арни Вильхьяльмссон, защищавший ранее цвета Черноморца. За одесситов исландец забил 7 голов в 14 матчах, что не спасло их от вылета в Первую лигу.
Вильхьяльмссон перешел в Колос в качестве свободного агента, разорвав 2 месяца назад контракт с польской Термаликой.
Напомним, защитник Динамо Карлос Самбрано обвиняется в избиении двух девушек во время вечеринки в Перу.