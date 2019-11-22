Клуб УПЛ подписал первого иностранца в своей истории

Арни Вильхльяльмссон перешел в Колос

Колос на своем официальном сайте объявил о подписании первого иностранного игрока в своей истории.

Им стал известный украинским болельщикам нападающий Арни Вильхьяльмссон, защищавший ранее цвета Черноморца. За одесситов исландец забил 7 голов в 14 матчах, что не спасло их от вылета в Первую лигу.

Вильхьяльмссон перешел в Колос в качестве свободного агента, разорвав 2 месяца назад контракт с польской Термаликой.

Напомним, защитник Динамо Карлос Самбрано обвиняется в избиении двух девушек во время вечеринки в Перу.