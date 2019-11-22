Экс-наставник Металлиста и Днепра заявил о желании возобновить тренерскую карьеру

Мирон Маркевич не получал предложение из Казахстана / Фото: fcdnipro.ua

Знаменитый украинский тренер, а ныне глава Комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич заявил, что не получал предложение от клуба из Казахстана.

"Вы хотите меня спросить о Казахстане? Ничего не знаю! Ни с кем из представителей казахстанских клубов я не разговаривал", - заявил Маркевич в интервью FootBoom.

На вопрос о том, согласился бы ли он на предложение от казахского клуба, Мирон Богданович не дал однозначного ответа. Однако он добавил, что хотел бы еще поработать тренером.

"Возглавил бы ли я клуб из Казахстана? Даже не знаю. Все зависит от многих факторов. Я не понимаю, какая это может быть команда. Да, я хочу еще поработать. Это однозначно. Но говорил уже не раз: хочу принять участие в серьезном проекте вроде Металлиста или Днепра. Просто куда-то ехать я уже не в том возрасте", - добавил наставник.

Напомним, киевское Динамо стремится отпустить своего защитника Сидклея и ведет переговоры с Коринтиансом по поводе аренды.