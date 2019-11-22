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Динамо ведет переговоры с бразильским грандом касательно своего игрока

22 ноября 2019, 15:58

Бразильский Коринтианс заинтересован в подписании защитника Динамо Сидклея.

Сидклей
Сидклей может перейти в Коринтианс / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо может отпустить своего защитника Сидклея в Коринтианс.

По информации издания UOL, клуб из Сан-Паулу ведет переговоры с "бело-синими" по поводу аренды футболиста. Однако источник отмечает, что в ситуацию может вмешаться Бенфика, которая также хотела бы видеть игрока у себя, хотя португальцы раньше опровергли интерес к нему.

Контракт Сидклея с Динамо рассчитан до 2023 года. В сезоне 2019/20 он не провел ни одного матча за киевскую команду.

Напомним, Динамо получило жесткое наказание от УАФ за проявления расизма со стороны болельщиков во время матча 14 тура УПЛ против Шахтера, однако клуб хочет обжаловать вердикт.

трансферы Динамо Киев Сидклей Коринтианс
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