Экс-звезда Барселоны поступит в Гарвард

Самюэль Это'О станет студентом Гарварда / ФК Барселона

Самюэль Это`О в течение года будет студентом Гарвардского университета.

Как сообщает Mundo Deportivo, камерунец поступит на курс экономики и менеджмента. Обучение начнется в январе 2020 года и продлится 1 год.

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"Я знаю, что это будет нелегко, но это позволит мне открыть новые двери", - заявил Это`О.

В течение своей карьеры экс-нападающий успел поиграть за таких гигантов, как Реал, Барселона, Интер и Челси. Также заглянул на 2 года в Россию, где выступал за махачкалинский Анжи с 2011 по 2013 годы. Завершил карьеру в 2019 году в клубе Катар СК.

Это`О трижды завоевывал Кубок Лиги чемпионов (дважды с Барселоной и раз с Интером).

Напомним, сегодня, 27 ноября, Барселона дома будет принимать дортмундскую Боруссию. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени. "Блаугранас" опережают своего соперника лишь на 1 очко, а потому битва обещает быть невероятно зрелищной.