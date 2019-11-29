Подопечный Реброва стал жертвой финта дня в Лиге Европы

Авила Пипа исполнил финт дня в Лиге Европы / ФК Эспаньол

Матч 5 тура группового этапа Лиги Европы Ференцварош - Эспаньол запомнился не только супердраматической концовкой, но и шикарным финтом защитника гостей Авилы Пипы, ставшим финтом дня в турнире.

Футболист хотел обыграть один в один защитника команды Сергея Реброва и эффектно пробросил тому мяч между ног, оставив его в дураках.

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Ференцварош, казалось бы, вырвал победу в поединке с Эспаньолом после гола Шкварки на 90+1, но иного мнения был Серж Дардер, который забил спасительный мяч на 90+6. Как итог, венгры не смогли выйти на вторую строчку в своей группе, и судьба путевки в плей-офф будет решаться для нмх в выездном матче против болгарского Лудогорца.

Напомним, киевское Динамо в невероятном поединке уступило Мальме на последних секундах встречи. Главный героем стал Маркус Розенберг, оформивший дубль. Для 37-летнего форварда это был последний домашний матч в футболке Мальме.