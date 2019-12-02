Соперник Украины проведет ремейк финала чемпионата мира перед Евро-2020

Сборная Нидерландов сыграет товарищеский матч с Испанией / Sky Sports

Сборные Нидерландов и Испании встретятся в товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020.

Читайте такжеУкраина узнала соперников на Евро-2020

Об этом сообщает официальный сайт Королевской Федерации футбола Испании. Поединок состоится 29 марта на Йохан Кройф Арене в Амстердаме. Именно тут в 1 туре группового этапа свой матч сыграет сборная Украины.

Поединок Нидерланды - Украины состоится 14 июня. После этого "сине-желтые" встретятся с победителем пути D Лиги наций или со сборной Румынии, а в последнем туре украинцы в Бухаресте сыграют против сборной Австрии.

Спарринг с голландцами станет первым матчем для Луиса Энрике после возвращения на пост главного тренера сборной Испании. Наставник брал паузу в связи с болезнью и смертью дочери, затем вернулся в национальную команду после завершения отборочного цикла чемпионата Европы.

Матч Испания - Нидерланды был в финале чемпионата мира-2010. Единственный и победный гол на последних минутах второго экстратайма забил Андрес Иньеста, принеся "фурии рохе" первую в истории победу на Мундиале.