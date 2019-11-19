Луис Энрике вернулся в сборную Испании

Луис Энрике вновь стал главным тренером сборной Испании после паузы, связанной со смертью дочери.
Луис Энрике снова возглавил сборную Испании после перерыва, связанного со болезнью дочери, которая привела к ее смерти.
О назначении сообщил президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес во время пресс-конференции. Во время отсутствия Энрике командой руководил Роберт Морено и вывел ее на Евро-2020.
Луис Энрике ранее возглавлял Испанию с лета 2018 до лета 2019 года.
Напомним, сборная Украины также стала участником финальной стадии чемпионата Европы. 2019-й год подопечные Андрея Шевченко провели без поражений. В последнем туре "сине-желтые" героически спаслись в матче с Сербией.