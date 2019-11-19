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Луис Энрике вернулся в сборную Испании

19 ноября 2019, 14:10

Луис Энрике вновь стал главным тренером сборной Испании после паузы, связанной со смертью дочери.

Луис Энрике
Луис Энрике вновь возглавил сборную Испании / Instagram

Луис Энрике снова возглавил сборную Испании после перерыва, связанного со болезнью дочери, которая привела к ее смерти.

О назначении сообщил президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес во время пресс-конференции. Во время отсутствия Энрике командой руководил Роберт Морено и вывел ее на Евро-2020. 

Луис Энрике ранее возглавлял Испанию с лета 2018 до лета 2019 года.

Напомним, сборная Украины также стала участником финальной стадии чемпионата Европы. 2019-й год подопечные Андрея Шевченко провели без поражений. В последнем туре "сине-желтые" героически спаслись в матче с Сербией.

Испания Евро-2020. Луис Энрике сборная Испании
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