Луис Энрике вернулся в сборную Испании

Луис Энрике вновь возглавил сборную Испании / Instagram

Луис Энрике снова возглавил сборную Испании после перерыва, связанного со болезнью дочери, которая привела к ее смерти.

О назначении сообщил президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес во время пресс-конференции. Во время отсутствия Энрике командой руководил Роберт Морено и вывел ее на Евро-2020.

Луис Энрике ранее возглавлял Испанию с лета 2018 до лета 2019 года.

Напомним, сборная Украины также стала участником финальной стадии чемпионата Европы. 2019-й год подопечные Андрея Шевченко провели без поражений. В последнем туре "сине-желтые" героически спаслись в матче с Сербией.