Нурмагомедов - Фергюсон: американец начал подготовку к бою

Тони Фергюсон начал подготовку к бою с Хабибом / FightTime

Тони Фергюсон начал готовиться к поединку против чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Об этом сообщил сам Фергюсон, опубликовав видео в своем Twitter. Бой Нурмагомедов - Фергюсон состоится 18 апреля в Нью-Йорке. Контракт подписан.

Ранее Хабиб назвал "идиотом" Конора Макгрегора, заявив, что тот должен заслужить реванш с ним. В январе состоится бой Макгрегор - Серроне в рамках турнира UFC 246.

Напомним, 7 декабря в Саудовской Аравии пройдет реванш Руис - Джошуа. В первом поединке победу одержал американец нокаутом в 7-м раунде. 22 февраля ожидает другой реванш: Уайлдер - Фьюри. На кону пояс журнала The Ring.

Как сообщил промоутер Александра Усика, Дерек Чисора согласился на бой с украинцем.