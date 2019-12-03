Нурмагомедов - Фергюсон: американец начал подготовку к бою

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон начал подготовку к поединку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Тони Фергюсон начал готовиться к поединку против чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Об этом сообщил сам Фергюсон, опубликовав видео в своем Twitter. Бой Нурмагомедов - Фергюсон состоится 18 апреля в Нью-Йорке. Контракт подписан.
Ранее Хабиб назвал "идиотом" Конора Макгрегора, заявив, что тот должен заслужить реванш с ним. В январе состоится бой Макгрегор - Серроне в рамках турнира UFC 246.
Напомним, 7 декабря в Саудовской Аравии пройдет реванш Руис - Джошуа. В первом поединке победу одержал американец нокаутом в 7-м раунде. 22 февраля ожидает другой реванш: Уайлдер - Фьюри. На кону пояс журнала The Ring.
Как сообщил промоутер Александра Усика, Дерек Чисора согласился на бой с украинцем.
Breakin’ A Sweat ??? # BuiltForSpeedNotComfort -CSO™️- ????? pic.twitter.com/9jv2hivHlm— Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) December 2, 2019