Норвегия хочет отстранить российских лыжников от участия в Кубке ммра

Россию могут отстранить от Кубка мира по лыжам / УНИАН

Президент норвежской лыжной федерации Эрик Ресте поддержал решение WADA и призвал отстранить российских лыжников от Кубка мира.

"Моя позиция очень чёткая – правила не могут быть разными для чемпионата мира и Кубка мира. Я против коллективного наказания, но в какой-то момент чаша терпения переполнилась. В течение длительного времени Россия показывала, что её больше волнует защита мошенников, а не тех, кто играет по правилам", - цитирует Ресте NRK.

Напомним, сборная России отстранена от участия в крупных турнирах на 4 года. Их не будет на Олимпиаде-2020 и чемпионате мира-2022. Однако РФ сможет принять участие под своим флагом на Евро-2020.

Валерий Газзаев уже заявил, что антидопинговое агентство приняло несправедливое решение и оно не обосновано ничем.