Канделаки - о решении WADA: Есть конкретные виновники

Тина Канделаки прокомментировала решение WADA / Instagram

Тина Канделаки в своем Телеграм-канале высказалась по поводу решения WADA отстранить Россию от участия в крупных турнирах на 4 года.

"Исполком WADA лишил нас права участвовать в крупных международных турнирах на 4 года. В списке запрещенных для нас отныне соревнований находятся не только Олимпиады, но потенциально и чемпионаты мира, так что если кто-то рассчитывал на то, что мы вот-вот перевернем страницу, - вас ждет еще и следующий том", - сказала Канделаки.

Директор Матч ТВ добавила, что спортсмены - высокооплачиваемые пешки.

"Да, спорт высших достижений испорчен деньгами, политикой и властью. Кому-то легче кивать на Запад и намекать, что рыльце в пуху у всех. Да, самые яркие спортсмены в мировом спорте - не более чем высокооплачиваемые пешки, которым в духе "Крестного отца" делают предложение о допинге, от которого они не могут отказаться", - написала Тина.

Канделаки заявила, что не будет обвинять российских спортсменов, которые будут выступать за другие страны.

"Но согласятся ли наши чистые атлеты на еще четыре года давления, подозрений и упреков? Будем ли мы обвинять их в отсутствии патриотизма, когда они решат сменить спортивную юрисдикцию? Я знаю точно, что никого не смогу упрекнуть. Человек ищет, где лучше, а на утро 9 декабря лучше точно не у нас. И вот здесь мы подходим к вопросу ответственности, последствий и перспектив", - сказала Канделаки.

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При этом она добавила, что в этой истории есть конкретные виновники.

"В этой истории есть конкретные виновники. Люди, которые хотели выслужиться там, где их никто об этом не просил. Они легко пожертвовали судьбами спортсменов, а теперь и спортивными перспективами всей страны", - написала Тина.

Канделаки считает, что их имена нужно обнародовать и наказать максимально строго.

"Мне кажется, нам пора вывести их из сумрака, наказать по всей строгости закона и заодно начать перестройку всего российского спорта. Хотели мы того или нет - сегодня нас действительно обнулили, и теперь нам точно уже нечего терять", - сказала директор Матч ТВ.