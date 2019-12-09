Усик - Джошуа: известно потенциальное место боя

Усик - Джошуа: бой может состояться в Лондоне / twitter.com/DAZN_USA

Бой Усик - Джошуа может пройти в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

Об этом сообщил промоутер британца Эдди Хирн. По его словам, WBO дает полгода на бой с Усиком.

"IBF дал время до апреля на бой с Пулевым, а в WBO – полгода на встречу с Усиком. Нужно спросить у WBO, разрешат ли нам провести сначала бой с Пулевым", - цитирует Хирна Boxing Scene.

Также планируется разговор с командой Усика.

"Нужно поговорить и с командой Усика. Они могут подраться с Чисорой, а затем выйти на победителя нашей встречи. Или же подвинуть нас и провести бой за вакантный пояс", - добавил промоутер Джошуа.

При этом он назвал потенциальное место боя.

"Уэмбли не есть наилучшим вариантом. Но у Тоттенхэма отличный новый стадион. Они были бы рады принять реванш с Руисом, но им не подошли даты. Сейчас они снова показывают интерес на проведение боя", - заявил Хирн.

Напомним, Энтони Джошуа победил в реванше Энди Руиса и вернул себе пояса IBF, IBO и WBO. Ранее была информация, что Александр Усик должен отказаться от пояса IBF, чтобы сразиться с Джошуа.