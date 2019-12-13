"Посмотрите на свои ошибки": Тайсон, похоже, ответил Степаненко - конфликт в Шахтере?

Тайсон, видимо, ответил Степаненко / УНИАН

Тайсон в своем Инстаграм опубликовал пост, который, видимо, является ответом на критику своего одноклубника Тараса Степаненко после матча 6 тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Аталанта (0:3).

"Критикуйте то, что вы должны критиковать, но сначала посмотрите на свои ошибки", - написал Тайсон.

Напомним, Степаненко в послематчевом комментарии заявил, что некоторые игроки Шахтера получают глупые желтые карточки за то, что отбрасывают мячи, а потом пропускают важные матчи (Тайсон это сделал на 90+5 минуте матча с Олимпиком (3:0) и пропустит поединок с Зарей).

Шахтер занял третье место в группе С в Лиге чемпионов и продолжит свои выступления уже в Лиге Европы. Это единственный представитель Украины, который выступит в еврокубковой весне. Динамо умудрилось сыграть вничью с Лугано и вылететь из Лиги Европы. Также в плей-офф не вышла Александрия.