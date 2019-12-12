Тренер Динамо прокомментировал вылет из Лиги Европы

Алексей Михайличенко прокомментировал вылет Динамо из Лиги Европы / ФК Динамо Киев

Алексей Динамо отреагировал на вылет Динамо из Лиги Европы после ничьей с Лугано (1:1) на своем поле.

"В том, что произошло, виноваты все. Я отвечаю за результат. Что касается сегодняшней игры, то мы подвели черту под нашим выступлением в еврокубках. Если анализировать наше выступление, то были и хорошие игры, но было допущено много ошибок, что не позволило нам достигать результата в определенных матчах, в том числе и в сегодняшнем", - цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

При этом наставник добавил, что команда наиграла на победу.

"Нельзя сказать, что мы не наиграли на победу. Но мы допускаем ошибки, пропускаем мячи и не можем забить сами - это проблема, которую нужно решать на тренировках и в работе", - сказал Михайличенко.

Он заявил, что разговора с президентом клуба Игорем Суркисом еще не было и назвал причины неудачи с Лугано.

"Беседы с президентом еще не было. Наши последние результаты - это очень неприятная ситуация. Однако, если сравнивать сегодняшнюю игру с матчем с Зарей, ситуация несколько иная. В том матче у нас многое не получалось в организации игры, это была моя ошибка. А сегодня нам не хватило реализации моментов и преимущества, которым мы владели. Мы пропустили после чуть ли не единственного момента у Лугано. Нам не прощают ошибок, а мы прощаем очень многое", - добавил наставник Динамо.