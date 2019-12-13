Тренер Александрии подытожил выступления команды в Лиге Европы

Владимир Шаран подытожил выступление команды в Лиге Европы / ФК Александрия

Владимир Шаран остался доволен выступлением Александрии в групповом этапе Лиги Европы. В последнем туре команда уступила на выезде Генту (1:2), однако сумела потрепать нервы всем соперникам в группе І.

Тренер рассказал, чего не хватило команде в игре с бельгийцами.

"Если не учитывать начало матча, как мы обычно начинаем, первыми пропускаем, после полностью доволен игрой команды. К сожалению, мастерства не хватало в завершающей стадии атак. Создали много моментов, чтобы сравнять счет", - цитирует Шарана Tribuna.com.

Он добавил, что Александрия перестроилась и сказал, в чем ее проблема.

"Мы перестроились после первого тайма, видели, что некоторые игроки выпадали. Сыграли правильно, но кадровые проблемы увидели. Не было кем усилить игру. Надеюсь, в дальнейшем будем говорить с президентом, что для более положительных результатов нужны игроки атаки. Но это все потом", - сказал Шаран.

Также наставник заявил, что он и президинет клуба довольны выступлением команды в Лиге Европы. Однако после матча с Гентом эмоции негативные из-за проигрыша.

"Сейчас эмоции негативные. Президент, я и болельщики, думаю, довольны выступлениями Александрии в ЛЕ", - сказал главный тренер Александрии.

Напомним, Динамо сыграло вничью с Лугано и впервые за 8 лет не смогло преодолеть групповой этап Лиги Европы. Единственным представителем Украины в еврокубках остался Шахтер, который попал в корзину не сеяных при жеребьевке 1/16 финала ЛЕ.