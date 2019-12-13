Динамо не собирается увольнять тренера после провала в Лиге Европы

Алексей Михайличенко не будет уволен из Динамо / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо не будет разрывать контракт с Алексеем Михайличенко даже несмотря на ничью с Лугано (1:1), из-за которой команда вылетела из Лиги Европы еще на стадии группового этапа.

По информации Tribuna.com, президент "бело-синих" Игорь Суркис намерен дать время наставнику и позволить пройти с командой зимние сборы, после чего посмотреть на результаты весной. Михайличенко точно будет возглавлять Динамо до конца сезона 2019/20.

Специалист возглавил команду в августе этого года, сменив Александра Хацкевича, который был уволен после вылета из Лиги чемпионов от Брюгге (3:4 по сумме двух матчей). После 17 туров "бело-синие" занимают 4 строчку в турнирной таблице УПЛ, набрав 33 очка. До лидирующего Шахтера аж 14 пунктов.

Динамо не преодолело групповой этап Лиги Европы впервые за 8 лет. В сезоне 2011/12 киевляне пропустили вперед Бешикташ и Сток Сити, также дважды сыграв вничью с аутсайдером Маккаби Тель-Авив (1:1 и 3:3).