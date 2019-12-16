"Правда на твоей стороне": Динамо поддержало Зозулю после оскорбления фанатов в Испании

Зозулю поддержали в клубе, воспитанником которого он является / @Sportanalytic

Футбольный клуб Динамо выразил поддержку украинскому футболисту Роману Зозуле после атаки фанатов во время матча в Испании.

"Твой бойцовский характер и воля к правде и чести, патриотизм всегда были и остаются главными добродетелями. Тебя никто и никогда не сломает, правда на твоей стороне. Роман, мы с тобой!" – написано на странице клуба в Facebook.

Следует добавить, что Зозуля начинал свою футбольную карьеру именно в Динамо.

Напомним, президент Владимир Зеленский высказал слова поддержки украинскому футболисту Роману Зозуле, которого нецензурно обозвали фанаты Райо Вальекано, в результате чего пришлось прервать матч.

Как ранее сообщалось, защитник испанского Леганеса, украинец Василий Кравец решил морально поддержать соотечественника и коллегу Романа Зозулю.