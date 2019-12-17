"Я удивился": звезда Шахтера вспомнил победу Бенфики над Зенитом

Тарас Степаненко поделился впечатлениями о Бенфике / Официальный сайт ФК "Шахтер"

Тарас Степаненко признался, что был удивлен разгромной победе Бенфики над Зенитом.

"Попался достойный соперник. Сезон Бенфика начала не очень хорошо, судя по результатам, но к зиме набрала форму и победила Зенит 3:0. Я удивился, как Зенит, который практически обеспечил себе Лигу чемпионов, остался вообще без еврокубков, проиграв Бенфике на выезде 0:3", - цитирует Степаненко официальный сайт Шахтера.

Также он выразил комплименты сопернику "горняков" в 1/16 финала Лиги Европы.

"Это говорит о том, что наш оппонент - достойный, с хорошим атакующим потенциалом. Будем готовиться к серьезным матчам. Проблема, что мы стартуем с предсезонных сборов, у нас не будет официальных встреч. Бенфика в этом плане предстанет более готовой", - добавил хавбек.

Матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер - Бенфика состоится 20 февраля в 19:55 по киевскому времени. Продажа билетов на игру уже стартовала.