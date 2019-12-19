Милан вспомнил фантастический дрибблинг Шевченко

Милан опубликовал видео лучших слаломных проходов своих игроков. Туда попал и Андрей Шевченко.
Андрей Шевченко оказался в рейтинге пяти лучших слаломных проходов в футболке Милана.
"Россонери" в своем Twitter опубликовали видео, где вспомнили лучший дриблинг своих звезд. В списке также оказались Кака, Зеедорф, Пато и Бонавентура.
Шевченко выступал в составе Милана с 1999 по 2006 и с 2008 по 2009 годы, единажды выиграв Серию А и Лигу чемпионов. Сейчас возглавляет сборную Украины, которую вывел на Евро-2020, где она сыграет против Нидерландов, Австрии, а также Румынии или победителя пути D Лиги наций.
Сейчас Милан переживает не лучшие времена. После 16 туров Серии А Милан находится на 10 строчке в турнирной таблице, набрав 21 очко. Лидирует Ювентус с 42 очками в активе, однако у второго Интера есть матч в запасе.
Your slalom: ? ⛷— AC Milan (@acmilan) December 19, 2019
Our slalom: ⚽ ??#SempreMilanpic.twitter.com/uXwdHEEaX1