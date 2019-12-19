Милан вспомнил фантастический дрибблинг Шевченко

Андрей Шевченко попал в топ-5 слаломных проходов Милана / ФК Милан

Андрей Шевченко оказался в рейтинге пяти лучших слаломных проходов в футболке Милана.

"Россонери" в своем Twitter опубликовали видео, где вспомнили лучший дриблинг своих звезд. В списке также оказались Кака, Зеедорф, Пато и Бонавентура.

Шевченко выступал в составе Милана с 1999 по 2006 и с 2008 по 2009 годы, единажды выиграв Серию А и Лигу чемпионов. Сейчас возглавляет сборную Украины, которую вывел на Евро-2020, где она сыграет против Нидерландов, Австрии, а также Румынии или победителя пути D Лиги наций.

Сейчас Милан переживает не лучшие времена. После 16 туров Серии А Милан находится на 10 строчке в турнирной таблице, набрав 21 очко. Лидирует Ювентус с 42 очками в активе, однако у второго Интера есть матч в запасе.