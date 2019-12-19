Чемпион мира стал жертвой хакерской атаки

Килиан Мбаппе стал жертвой хакерской атаки / Reuters

Хакеры взломали Twitter-аккаунт форвард ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.

В профиле юной звезды высвечивается надпись "Килиан Мбаппе взломан Tsu x FanTarte". То есть взломщики не скрыли своих прозвищ.

Недавно Мбаппе установил рекорд чемпионата Франции, став самым молодым игроком, забившим 70 голов. На момент достижения нападающему было 20 лет и 359 дней. ПСЖ сейчас уверенно лидирует в Лиге 1, набрав 42 очка.

Мбаппе дебютировал в профессиональном футболе в сезоне 2016/17 в составе Монако. Уже в 18 лет успел произвести фурор, забив 6 голов в плей-офф Лиги чемпионов. Летом 2017 года перебрался в ПСЖ на правах аренды за 35 млн евро, а после завершения сезона 2017/18 был выкуплен за 145 млн евро.

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В 2018 году вместе со сборной Франции Мбаппе стал чемпионом мира, отличившись в финальном матче против Хорватии (4:2). Первый раз "Ле Бле" покорялась эта вершина в 1998 году на домашнем Мундиале.