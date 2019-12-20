В Украине предупредили о риске пропуска легкоатлетами Олимпиады-2020

Подготовка национальной команды к Играм-2020 "фактически остановлена" / crimeavector.com.ua

Глава Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул заявил о том, что украинские легкоатлеты не поедут на Олимпийские игры 2020 года из-за недостаточного финансирования государства.

Он подчеркнул, что подготовка национальной команды к Играм-2020 "фактически остановлена", а средства, которые полагаются федерации не выдает местное казначейство, ссылаясь на специальное распоряжение правительства.

"Есть риск, что украинские легкоатлеты вообще могут не поехать на Олимпиаду. Мы сейчас бросили практически все оставшиеся средства на то, чтобы дофинансировать тренировочные сборы за границей, чтобы наши спортсмены завершили тренировки и их выпустили", — рассказал Гоцул Диалогу.

Напомним, всемирное антидопинговое агентство отстранило РФ от крупных спортивных турниров на 4 года, включая Олимпиаду-2020, зимнюю Олимпиаду-2022 и чемпионат мира-2022. Однако россияне смогут сыграть под своим флагом на Евро-2020.