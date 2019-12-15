В Токио открыли пятиэтажный Национальный стадион к Олимпиаде-2020

Летняя Олимпиада 2020 пройдет в Токио / Фото: REUTERS

В столице Японии Токио состоялось торжественное открытие пятиэтажного Национального стадиона, на котором пройдет масштабная церемония открытия и закрытия Олимпиады-2020, а также соревнования по женскому футболу и легкой атлетике.

Как сообщает РБК, японцы строили объект олимпийской инфраструктуры на протяжении трех лет. Работы окончательно были завершены 30 ноября 2019 года.

Над землей стадион возвышается на пять этажей вверх. Всего он занимает площадь около 69,6 тысячи квадратных метров и может вместить 68 тысяч зрителей. Строительство арены обошлось Японии в 1, 44 миллиарда долларов.

/ Фото: REUTERS

/ Фото: REUTERS

На стадионе будет проходить открытие и закрытие, как Олимпиады, так и Паралимпиады в 2020 году.

Как известно, летняя Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина хочет выступить на Олимпиаде-2020 в Токио.

Как ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, который посещал с рабочим визитом Японию, заявил о необходимости продолжения рассмотрения официальным Токио вопроса относительно безвизового режима для украинцев к Олимпиаде 2020.