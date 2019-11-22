Свитолина хочет сыграть на Олимпиаде-2020

Элина Свитолина хочет сыграть на Олимпиаде в Токио / Instagram

Элина Свитолина хочет выступить на Олимпиаде-2020 в Токио.

"Присутствует желание сыграть на Олимпиаде. Всегда рада выступать на Кубке Федерации. Иногда не позволяет здоровье – много турниров и сложно избежать травм. Но планы такие есть. Отношение в сборной? Дружеские, мы общаемся. Все хорошо и здорово", - цитирует Свитолину Sport Arena.

Напомним, украинка завершила 2019 год на 6 строчке в итоговом рейтинге WBA, хотя в течение года даже попадала в тройку. Свитолина имеет амбиции стать первой ракеткой мира в следующем году.