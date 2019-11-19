Свитолина заявила об амбициях стать первой ракеткой мира

Элина Свитолина хочет стать первой ракеткой мира / Фото twitter.com/usopen

Элина Свитолина рассказала об амбициях стать первой ракеткой мира в 2020 году.

"В следующем сезоне у меня есть все возможности для достижения этой цели. Я уже достаточно много времени провела в туре и набралась опыта. Теперь все зависит от выполнения задач, плана игры на каждый матч и моей готовности", - цитирует теннисистку tochka.net.

Также Свитолина отметила фактор психологии, который играет важную роль.

"Для меня еще очень важно всегда быть психологически в форме: быть готовой бороться за каждый матч со свежими силами. Так как в теннисе игровой сезон является одним из самых длинных в спорте, довольно-таки тяжело этого достичь. Но я полагаю, что это приходит с опытом", - добавила украинка.

Напомним, минувший год Свитолина завершила на 6 месте в рейтинге WTA, хотя в течение сезона попадала в тройку.