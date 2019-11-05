Свитолина поднялась в рейтинге WTA

Элина Свитолина завершила сезон-2019 на 6-й позиции в рейтинге WTA / Instagram

WTA опубликовал обновленный рейтинг теннисисток. Украинка Элина Свитолина поднялась на 2 строчки и завершила 2019-й год на 6 месте. Другая украинская теннисистка Даяна Ястремская поднялась с 24-го на 22-е место.

Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти, следом за ней идут Каролина Плишкова и Наоми Осака.

Ранее в этом году Свитолина попадала в тройку рейтинга WTA. Напомним, среди мужчин Сергей Стаховский опустился в рейтинге ATP.