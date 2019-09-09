Элина Свитолина вернулась в топ-3 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины

Элина Свитолина / Фото twitter.com/usopen

Элина Свитолина, дошедшая до полуфинала на Открытом чемпионате США, вернулась в тройку сильнейших теннисисток мира и заняла третью позицию. Это достижение является повторением личного рекорда украинки, впервые установленного в сентябре 2017.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская установила новый рекорд, впервые ворвавшись в топ-30 мировой классификации — 19-летняя одесситка поднялась с 32-го на 30-е место.

Леся Цуренко, пропустившая US Open из-за травмы, опустилась с 40-й строчки на 68-ю.

Катерина Козлова на этой неделе занимает 74-е место (+2).

На вершине рейтинга WTA также произошло знаковое изменение. Японка Наоми Осака сложила звание чемпионки US Open, завоеванное ею в 2018 году, и покинула первую строчку – теперь она лишь 4-я, сразу следом за Свитолиной.

Титул первой ракетки мира вернулся австралийке Эшли Барти, чешка Каролина Плишкова – вторая.

Напомним, в женском финале US Open сенсационно победила канадская теннисистка Бьянка Андрееску, которая в финале обыграла американку Серену Уильямс.

Рейтинг WTA. 9 сентября

1 (2). Эшли Барти (Австралия) – 6501 очко

2 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6125

3 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5032

4 (1). Наоми Осака (Япония) – 4846

5 (15). Бьянка Андрееску (Канада) – 4835

6 (4). Симона Халеп (Румыния) – 4803

7 (6). Петра Квитова (Чехия) – 4326

8 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4325

9 (8). Серена Уильямс (США) – 3935

10 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) – 3738...

30 (32). Даяна Ястремская (Украина) - 1795 ...

68 (40). Леся Цуренко (Украина) - 907 ...

74 (76). Катерина Козлова (Украина) - 821