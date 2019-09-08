Андрееску впервые в карьере стала чемпионкой US Open

8 сентября 2019, 01:55

Канадка Бьянка Андрееску в финале обыграла легендарную американку Серену Уильямс.

Бьянка Андрееску
Бьянка Андрееску

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску, посеянная на Открытом чемпионате США под 15-м номером, стала чемпионкой US Opеn.

В решающем поединке канадка одолела бывшую первую ракетку планеты американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. Андрееску 5 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Уильямс 9 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. По ходу второго сета Андрееску вела со счетом 5:1, но американка смогла отыграть матчбол и вернуться в игру.

Предыдущим лучшим достижением Андрееску на ТБШ было попадание во второй круг на Australian Open 2019 и на Ролан Гаррос-2019. 

Для Уильямс-младшей это был десятый в карьере финальный матч на американском мейджоре (шесть побед). В свою очередь, Андрееску впервые выступала в основной сетке US Open.

Отметим, что Серена выиграла свой первый титул на кортах Нью-Йорка 11 сентября 1999 года. Бьянка появилась на свет только спустя 275 дней после этой даты.

Напомним, в полуфинале Уильямс-младшая одолела украинку Элину Свитолину.

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