Шахтер получил награду ООН

Социальный фонд Шахтера "Давай, играй!" получил награду ООН / ФК Шахтер

Социальный фонд донецкого Шахтера "Давай, играй!" получил награду ООН, сообщает официальный сайт "горняков".

В Украине прошел конкурс партнерских проектов между группами стейкхолдеров для достижения устойчивого развития Partnership for Sustainability Award 2019. Событие состоялось по инициативе Глобального договора ООН. Фонд Shakhtar Social победил в категории "Общество". Всего было представлено 80 проектов из 4 стран в 4 категориях.

"Площадки "Давай, играй!" работают в 34 городах нашей страны, более 4 500 детей занимаются футболом. Такой масштабный проект невозможно реализовать в одиночку, а только в партнерстве", - заявила директор Shakhtar Social Инна Хмызова.

Шахтер завершил осеннюю часть сезона 2019/20 на первой строчке в турнирной таблице УПЛ, набрав 50 очков. Также "горняки" не смогли преодолеть групповой этап Лиги чемпионов, вылетев в Лигу Европы, где попали на Бенфику в 1/16 финала.