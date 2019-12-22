Участие в Олимпиаде под угрозой: спортивные федерации обратились к Зеленскому

Олимпийские федерации обратились к Владимиру Зеленскому / УНИАН

Министерство культуры, молодежи и спорта прекратило финансирование национальных спортивных федераций по олимпийским видам спорта.

Как говорится в открытом обращении к президенту Владимиру Зеленскому и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову федераций регби, хоккея, баскетбола и легкой атлетики, подготовка к участию украинских спортсменов в ХХХII летних Олимпийских играх в Токио находится под угрозой срыва.

"Уже сейчас у федераций возникла задолженность за услуги, предоставленные в течение 2019 года. Поэтому спортсменам приходится отменять тренировочные сборы, чтобы избежать роста долгов", - сказано в обращении.

Федерации олимпийских видов спорта обратились с просьбой выполнить в полном объеме обязательства по финансированию согласно договорам, которые были заключены между федерациями и профильным министерством.

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Напомним, ранее глава Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул заявил о том, что украинские легкоатлеты не поедут на Олимпийские игры 2020 года из-за недостаточного финансирования государства.