Озвучены условия допуска спортсменов РФ к Олимпиаде 2020

Международные эксперты ждут, что Россия докажет свою правоту / knk.media

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу заявил, что российские спортсмены могут принять участие в летних Олимпийских играх в 2020 году при выполнении ряда условий.

Как сообщает Independent, Коу хочет увидеть гарантии честности россиян.

"Пока не почувствуем абсолютную уверенность в непричастности российских спортсменов к нарушениям антидопинговых правил, мы не будем рисковать", — заявил Коу.

По словам главы организации, главная цель — не подвергать опасности карьеру "чистых" спортсменов, поскольку они большую часть жизни посвятили тому, чтобы добиться успеха. Коу добавил, что прикладывает максимальные усилия, чтобы защитить права невиновных атлетов, потому что честно соревноваться — это их право от рождения.

"Это часто упускают из виду, но я счастлив сказать, что помогать им — моя большая забота", — заключил чиновник.

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство отстранило РФ от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира на четыре года, а также запретило проводить на территории страны крупные международные турниры. Россияне манипулировали информацией последние 18 месяцев, пытаясь скрыть системное употребление допинга.

Как ранее сообщалось, в WADA рассказали о госпрограмме допинга в России.