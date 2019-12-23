Экс-звезда Динамо может вернуться в Россию

Тарас Михалик может вернуться в Локомотив / ФК Локомотив Москва

Локомотив рассматривает возможность возвращения украинского защитника Тараса Михалика.

Об этом сообщил журналист Сергей Егоров в своем Telegram-канале. По его словам, у клуба также есть планы подписать нападающего Млады Болеслав Николая Комличенко.

"С летнего трансферного окна может быть апгрейд по теме Комличенко. Млада-Болеслав зимой обозначала цену - 3,5 миллиона евро, тогда в России платить не стали, хотя был интерес нескольких клубов. Сейчас Локо может вернуться к теме. И удивительный вариант - возможное возвращение Тараса Михалика. Не знаю, зачем, но тема существует", - написал Егоров.

Михалик выступал за Локомотив с 2013 по 2019 годы и стал чемпионом России в сезоне 2017/18. Сейчас защищает цвета луцкой Волыни и помогает ей пробиться в УПЛ.

Напомним, бывший тренер Динамо Александр Хацкевич возглавил волгоградский Ротор. В его штаб вошли Максим Шацких и Виталий Шпанюк.