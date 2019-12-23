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Суркис однозначно прокомментировал возможный трансфер звезды Динамо

23 декабря 2019, 17:59

Президент Динамо Игорь Суркис дал четкий ответ по поводу будущего Виталия Миколенко

Суркис Игорь
Игорь Суркис прокомментировал возможный трансфер Миколенко / dynamo.kiev.ua

Игорь Суркис прокомментировал возможный трансфер защитника Виталия Миколенко.

"Киевское Динамо не планирует менять свои принципы работы с молодыми воспитанниками клуба. Миколенко является важным игроком для нашей команды и расставание с ним в планы клуба не входит", - цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Миколенко является воспитанником академии Динамо, за основную команду выступает с прошлого сезона. Также является игроком стартового состава в сборной Украины, которая пробилась на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков может перейти в миланский Интер, однако трансфер точно не состоится зимой. Ранее сообщалось об интересе Реала, Галатасарая, Ливерпуля, Тоттенхэма, Баварии и Боруссии Д.

Напомним, Динамо вернуло из аренды нападающего Назария Русина.

Игорь Суркис Динамо Киев Виталий Миколенко
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