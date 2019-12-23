Суркис однозначно прокомментировал возможный трансфер звезды Динамо

Игорь Суркис прокомментировал возможный трансфер Миколенко / dynamo.kiev.ua

Игорь Суркис прокомментировал возможный трансфер защитника Виталия Миколенко.

"Киевское Динамо не планирует менять свои принципы работы с молодыми воспитанниками клуба. Миколенко является важным игроком для нашей команды и расставание с ним в планы клуба не входит", - цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Миколенко является воспитанником академии Динамо, за основную команду выступает с прошлого сезона. Также является игроком стартового состава в сборной Украины, которая пробилась на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков может перейти в миланский Интер, однако трансфер точно не состоится зимой. Ранее сообщалось об интересе Реала, Галатасарая, Ливерпуля, Тоттенхэма, Баварии и Боруссии Д.

Напомним, Динамо вернуло из аренды нападающего Назария Русина.