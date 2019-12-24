Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов от Forbes: от Мейвезера до Хэмилтона

Авторитетное издание Forbes составило список самых высокооплачиваемых спортсменов. Роналду и Месси не возглавили рейтинг.
Издание Forbes составила рейтинг самых богатых спортсменов в мире. Лидером стал Флойд Мейвезер с окладом 915 миллионов долларов в год. Также в тройку попали Криштиану Роналду (800 миллионов долларов) и Лионель Месси (750 миллионов долларов).
Рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира:
1 Флойд Мейвезер $915 млн
2 Криштиану Роналду $800 млн
3 Лионель Месси $750 млн
4 ЛеБрон Джеймс $680 млн
5 Роджер Федерер $640 млн
6 Тайгер Вудс $615 млн
7 Фил Микельсон $480 млн
8 Мэнни Пакьяо $435 млн
9 Кевин Дюрант $425 млн
10 Льюис Хэмилтон $400 млн
Ранее Флойд Мейвезер анонсировал возобновление профессиональной карьеры. Он не выходил на ринг с 2017 года, когда победил бойца UFC Конора Макгрегора. Напомним, 18 апреля состоится бой Нурмагомедов - Фергюсон. Россиянин уже выразил неприязнь к американцу.