Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов от Forbes: от Мейвезера до Хэмилтона

Forbes составил список самых высокооплачиваемых спортсменов / Reuters

Издание Forbes составила рейтинг самых богатых спортсменов в мире. Лидером стал Флойд Мейвезер с окладом 915 миллионов долларов в год. Также в тройку попали Криштиану Роналду (800 миллионов долларов) и Лионель Месси (750 миллионов долларов).

Рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира:

1 Флойд Мейвезер $915 млн

2 Криштиану Роналду $800 млн

3 Лионель Месси $750 млн

4 ЛеБрон Джеймс $680 млн

5 Роджер Федерер $640 млн

6 Тайгер Вудс $615 млн

7 Фил Микельсон $480 млн

8 Мэнни Пакьяо $435 млн

9 Кевин Дюрант $425 млн

10 Льюис Хэмилтон $400 млн

Ранее Флойд Мейвезер анонсировал возобновление профессиональной карьеры. Он не выходил на ринг с 2017 года, когда победил бойца UFC Конора Макгрегора. Напомним, 18 апреля состоится бой Нурмагомедов - Фергюсон. Россиянин уже выразил неприязнь к американцу.