"Россию на колено наклоняют": Лукашенко - о санкциях WADA

Лукашенко прокомментировал санкции WADA в отношении России / УНИАН

Александр Лукашенко считает, что жесткое наказание WADA в отношении России является несправедливым. Напомним, РФ получила отстранение от участия в крупных спортивных турнирах на 4 года.

Он отметил, что допинг есть везде.

"Когда они отнекиваются, это противно слушать, потому что допинг есть везде. Но в чем россияне правы, руководство России - а что, это российские изобретение?" - заявил Лукашенко в эфире радиостанции Эхо Москвы.

Президент Беларуси обвинил в употреблении допинга известных зарубежных спортсменов.

"Вы посмотрите на некоторых спортсменов, даже вы, как человек, интересующийся спортом, вы знаете их, и знаете, что без этого допинга они такие бы результаты не показали, но к ним нет... И если даже где-то, то их по попе похлопают, как ребенка: смотри, больше не допускай. А Россию на колено наклоняют, это неправильно", - добавил политик.

Он заявил о готовности Беларуси помочь РФ в этом вопросе.

"Это надо садиться и договариваться. Если это не вопреки хартии олимпийской, я думаю, это не противоречит, если ваши и наши федерации договорятся, то почему нет? Это будет успешная страница наших отношений по очень больному вопросу. А мы родные. Поэтому я это не исключаю, если это актуально для россиян", - сказал Лукашенко.