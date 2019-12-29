Емельяненко - Джексон: видеообзор боя

Емельяненко победил Джексона в первом раунде / MMA Fighting

Бой Емельяненко - Джексон стал главным событием 2019 года в ММА. Поединок состоялся в рамках турнира Bellator 237.

С первого раунда американец старался прессинговать россиянина, однако это было безуспешно. В итоге, Емельяненко нокаутировал своего оппонента в первом раунде.

Стоит отметить, что 43-летний боец из России проводил один из последних поединков в своей карьере.

Ранее Федор Емельяненко заявил, что младший брат Александр для него "мертв", на что тот призвал Емельяненко-старшего "закрыть рот", после чего принял вызов на бой главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Напомним, промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что украинец должен сразиться с британцем Дереком Чисорой в марте, однако все зависит от того, когда Энтони Джошуа будет защищать пояс по версии WBA, на который претендует украинец.