Фанаты верят, что Фергюсон одолеет Хабиба - президент UFC

Фанаты верят, что Фергюсон побьет Хабиба - Уайт / FightTime

Дэйна Уайт заявил, что бой Нурмагомедов - Фергюсон является очень ожидаемым среди поклонников ММА. Некоторые из них верят, что американцу удастся победить россиянина.

"Нельзя отрицать, что Тони заслужил этот бой. Надеюсь, что в этот раз он состоится. Фанаты сходят с ума в ожидании этого поединка. Они хотят этот бой, а многие и них верят, что Фергюсон тот парень, который побьет Хабиба. Ответ мы узнаем скоро", - цитирует Уайта ESPN.

Бой Нурмагомедов - Фергюсон состоится 18 апреля в рамках турнира UFC 249. Напомним, 18 января в рамках UFC 246 встретятся Конор Макгрегор и Дональд Серроне.

Перед Новым годом отец Хабиба заявил, что его сын через год или два завершит профессиональную карьеру, а реванш с Макгрегором не рассматривается.