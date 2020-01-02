Украинский вратарь совершил один из лучших сэйвов в топ-чемпионате в 2019 году

Сэйв Лунина попал в топ-10 в Ла Лиге в 2019 году / Ла Лига

Андрей Лунин совершил один из 10 лучших сэйвов 2019 года.

YouTube-канал Ла Лиги опубликовал нарезку из топ-10 спасений вратарей в прошлом году. Украинец оказался на седьмом месте.

Лунин совершил невероятный сэйв в матче с Атлетико, выступая еще за Леганес. Ему удалось достать мяч из-под перекладины после удара со штрафного. Это был один из шести матчей, в которых вратарю удалось сыграть за Леганес, так как основным был Иван Куэльяр.

Прошлым летом украинец перебрался в Вальядолид, однако в первой половине сезона 2019/20 провел лишь один матч (в рамках 1/64 финала Кубка Испании против Толосы (3:0)). Основным является Жорди Масип.

Сейчас Реал, которому принадлежит Лунин, ищет для голкипера другой клуб. Уже сообщается об интересе представителей Сегунды - Реала Овьедо и Альмерии.