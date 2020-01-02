"Проиграл самому себе": Джексон - о поражении от Емельяненко

Джексон прокомментировал поражение от Емельяненко / MMA Fighting

Куинтон Джексон заявил, что в бою с Федором Емельяненко проиграл самому себе.

"Поражения - горькая пилюля, но это часть нашей работы. Ненавижу разочаровывать людей и фанатов. Возможно, это не последний мой проигрыш, но это точно последний раз, когда я проиграл самому себе", - написал Джексон в своем Инстаграм.

Он сообщил, что будет сбрасывать вес и призвал это делать других людей, которых не устраивает, сколько они весят.

"После этой поездки я буду сбрасывать вес. Если вам некомфортно с вашим весом, то сделайте это вместе со мной. Отмечайте меня в постах, где вы тренируетесь или правильно питаетесь", - добавил американец.

Напомним, Джексон уступил Емельяненко нокаутом в первом раунде боя в рамках турнира Bellator 237. Россиянин после этого планирует подраться в США и России, после чего завершит карьеру.

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